Keiko Fujimori presentó balance de sus primeros 100 días de gobierno

La mandataria destacó las capturas de organizaciones criminales, sus visitas a más de 20 regiones y el compromiso de reducir la anemia a la mitad en los próximos cinco años.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó el balance de sus primeros 100 días de gobierno, periodo que comenzó el pasado 28 de julio. Durante esta primera etapa, su administración tuvo como principales desafíos recuperar la seguridad ciudadana, enfrentar los efectos del Fenómeno El Niño y fortalecer el funcionamiento del Estado. La mandataria destacó las capturas de presuntos delincuentes y la desarticulación de organizaciones criminales como parte de los avances de su gestión.

Uno de los principales objetivos del Ejecutivo fue conseguir facultades legislativas del Congreso para implementar sus medidas. Inicialmente, el Gobierno solicitó autorización para legislar en 66 materias; sin embargo, tras un prolongado proceso de debate en la Cámara de Diputados y el Senado, finalmente obtuvo facultades en 27 materias relacionadas con la seguridad ciudadana y el Fenómeno El Niño.

En el ámbito de su presencia en las regiones, Fujimori resaltó que realizó más de 20 viajes a distintas zonas del país, en cumplimiento de su promesa de desarrollar una gestión cercana a la población. Asimismo, durante sus primeros 100 días de mandato, efectuó viajes oficiales a Nueva York y El Salvador, como parte de las actividades internacionales de su administración.

SALUD PÚBLICA Y ANEMIA

Por otro lado, la cuenta oficial de Presidencia informó que la mandataria reafirmó su compromiso con la salud pública y estableció como meta reducir la anemia al menos a la mitad durante los próximos cinco años. En medio de los cuestionamientos a su gestión, el principal desafío del Gobierno será convertir los compromisos anunciados y las facultades legislativas obtenidas en resultados concretos que permitan atender las demandas ciudadanas y recuperar la confianza de la población.