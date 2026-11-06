Política

Hace 9 minutos

Keiko Fujimori: Luchamos frontalmente contra la criminalidad "bajo una sola dirección”

También resaltó el ingreso del Perú al Escudo de las Américas y su viaje a El Salvador para conocer su sistema penitenciario. "Adaptaremos las experiencias útiles a nuestra realidad", indicó.



Durante su mensaje sobre los primeros 100 días de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori señaló anoche que están combatiendo la delincuencia frontalmente "bajo una sola dirección, con decisión y sin bajar la guardia".

Detalló que recibieron el país con 7.5 crímenes por día y hoy bajó a 6.5. Destacó la creación del Comando Unificado y el inicio de una reforma total de la Policía. Además, reiteró que construirán dos nuevas megacárceles.

EL SALVADOR

"Desarticulamos 37 organizaciones criminales y 2 700 bandas. Capturamos a 16 325 requisitoriados e incautamos más de 1 300 armas de fuego. Emitimos 1 253 órdenes de expulsión por inmigración ilegal, etc.", expresó.

Finalmente, la mandataria resaltó el ingreso del Perú al Escudo de las Américas y su viaje a El Salvador para conocer sobre su sistema penitenciario. "Adaptaremos las experiencias útiles a nuestra realidad", agregó Fujimori Higuchi.


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