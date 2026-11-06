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Hace 2 horas

Ministro César Astudillo garantiza pago de bonificaciones pendientes al personal de la Policía Nacional

“Estamos realizando todas las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con esta obligación con nuestros agentes”, señaló el titular del Interior.

Foto Andina



El ministro César Astudillo aseguró que el personal de la Policía Nacional recibirá los bonos pendientes por concepto de Alto Riesgo a la Vida. Dijo que su sector ya realiza trámites ante el Ministerio de Economía y Finanzas para concretar el pago.

Los bonos se van a pagar, estamos realizando todas las gestiones ante el Ministerio de Economía y Finanzas para cumplir con esta obligación con nuestros policías; no habrá borrón y cuenta nueva; vamos a honrar ese compromiso”, señaló.

RECUPERAR Y REASIGNAR

El titular del Interior explicó que con los recursos que se logró recuperar y reasignar recientemente se pagaron remuneraciones y compromisos adquiridos con los agentes, además de otros gastos necesarios para el funcionamiento de la institución.

La bonificación por Alto Riesgo a la Vida contempla un pago mensual de hasta S/ 2150 para el personal policial de las categorías de oficiales y suboficiales que presta servicios en las zonas comprendidas en esta disposición.


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