Premier Galarreta: En 100 días de Gobierno no se van a resolver problemas que tienen décadas

El premier Luis Galarreta, en amplia entrevista con Exitosa, comentó sobre los primeros 100 días del gobierno de Keiko Fujimori; señaló que al inicio de la gestión pusieron orden en la función estatal y que en un corto periodo no se puede resolver problemas del país que tienen décadas.

"El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori, en los 100 primeros días, primero ha buscado y ha puesto orden en lo que es la función del Estado. Nosotros hemos señalado que hemos puesto en el centro como objetivo del gobierno, al ciudadano", sostuvo.

FENÓMENO EL NIÑO

"En 100 días no se va a resolver lo que tiene décadas probablemente de problemas. El caso del fenómeno El Niño, un solo tema: ¿por qué se inunda Villa El Salvador, sector 1? porque alguien no ha hecho su trabajo de poner a la hora que hacen las obras las pistas y las veredas, de ningún tema de alcantarillado", agregó.

Galarreta Velarde dijo también que "en estos primeros 100 días" el gobierno se enfocó en ver cuáles son "in situ" los problemas por los cuales el Estado "es tan ineficiente y se demora" para que de esta forma la presidenta de la república pueda ejecutar su plan de gestión.