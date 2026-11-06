Elmer Cuba resalta labor del Ministerio de Economía durante los primeros 100 días del Gobierno

En amplia entrevista con RPP, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, resaltó la labor desarrollada por su sector durante los primeros 100 días del Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori Higuchi.

"Estoy satisfecho", señaló el funcionario, quien destacó, entre otras, las medidas adoptadas para mejorar la situación de Petroperú, las reformas económicas y las coordinaciones con el Congreso para impulsar la agenda económica.

"Yo soy muy exigente conmigo mismo. Hacemos el mejor esfuerzo; es un honor, un gran privilegio estar conduciendo la política de mi país y hago todo el esfuerzo posible todos los días", manifestó Cuba Bustinza.

REFORMAS ESTRUCTURALES

Uno de los principales temas que mencionó al hacer un balance de su gestión en estos 100 días fue la situación de Petroperú. Aseguró que la empresa estatal cerrará este año con ganancias, luego de varios años de considerables pérdidas.

Asimismo, destacó las reformas estructurales emprendidas y que eran postergadas una y otra vez. Entre ellas, la formalización laboral, la ampliación de los mercados de capitales y de crédito, y el fortalecimiento de la recaudación tributaria.