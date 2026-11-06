Fiscalía supervisa comercios de agroquímicos para prevenir riesgos a la salud pública en Huánuco

El operativo busca prevenir delitos contra la salud pública y garantizar que los productos comercializados cuenten con las autorizaciones correspondientes.

La Fiscalía Provincial Especializada en Prevención del Delito de Leoncio Prado realizó un operativo preventivo en seis establecimientos dedicados a la comercialización de productos agroquímicos, con el objetivo de prevenir delitos contra la salud pública y garantizar que estos productos se vendan de manera segura.

La intervención se desarrolló en coordinación con representantes del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (SENASA), sede Tingo María, y personal de la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado.

La diligencia estuvo a cargo de la fiscal adjunta provincial Guissela Felipe de la Cruz, quien, junto con las autoridades participantes, verificó que los establecimientos contaran con las autorizaciones correspondientes, entre ellas los permisos otorgados por SENASA y las respectivas licencias de funcionamiento.

PREVIENEN DELITOS CONTRA LA SALUD PÚBLICA

Estas acciones forman parte de las labores preventivas del Ministerio Público y buscan evitar posibles delitos relacionados con la producción, comercialización o tráfico ilegal de productos que puedan representar un riesgo para la población.

Asimismo, el operativo permitió reforzar la supervisión de los establecimientos dedicados a este rubro y recordar a sus propietarios la importancia de cumplir con las disposiciones legales para garantizar una comercialización responsable y segura.

PIDIÓ CUMPLIR CON LAS NORMAS

Por otro lado, la representante del Ministerio Público exhortó a los propietarios a cumplir estrictamente con la normativa vigente y garantizar que los productos agroquímicos cuenten con los registros y autorizaciones correspondientes, además de encontrarse aptos para su comercialización.