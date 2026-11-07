Luis Galarreta: "Estamos poniendo al ciudadano en el centro y como objetivo del Gobierno"

El titular de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, salió al frente de cuestionamientos y aseguró que en estos primeros meses, el Gobierno pone al ciudadano como centro de su gestión.

"Lo que nosotros estamos haciendo es poner al ciudadano en el centro y como objetivo del Gobierno. Estos primeros días, que muchos dicen no se ha hecho nada, tenemos una lista de cosas, como el sueldo mínimo, menor desempleo y el destrabe de proyectos", manifestó en entrevista con Canal N.

En ese sentido, el jefe de la PCM sostuvo que este periodo inicial será recordado como el "punto de quiebre" que ha permitido establecer la hoja de ruta en cada sector. Asimismo, precisó que los problemas estructurales del país, acumulados durante 10 o 15 años, no se resolverán en cien días, aunque resaltó progresos en educación mediante el plan hacia el 2031 y la entrega de más de 13 mil kits escolares.

Orden estatal y lucha contra delincuencia

Por otro lado, el primer ministro explicó que en estos tres meses de trabajo también se ha buscado poner orden dentro de la propia administración pública. Para ello, se sostuvieron reuniones con el Poder Judicial, la Fiscalía y los servicios de inteligencia a fin de evaluar las razones por las que el Estado fallaba en la lucha anticrimen y los delincuentes eran liberados con rapidez.

Finalmente, el premier remarcó que el Ejecutivo ejecutó acciones en seguridad ciudadana y contingencias por el fenómeno El Niño sin necesidad de facultades legislativas delegadas por el Congreso, citando operativos policiales tras la captura en Bolivia del cabecilla de "Los Pulpos". Además, adelantó que presentarán proyectos de ley específicos en materia laboral y tributaria para los temas no incluidos en la delegación de facultades.