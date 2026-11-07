Premier Galarreta cuestiona al JNE por fallo sobre exalcaldes: No debieron esperar el último momento

El premier Luis Galarreta criticó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por determinar recién en la etapa final del proceso electoral un criterio que impide a los exburgomaestres asumir la alcaldía tras postular como primeros regidores.

“Las reglas de juego han debido plantearse antes y no esperar el último momento”, señaló a Canal N. Considera que los candidatos afectados por la decisión deberían recurrir a las vías legales para cuestionar su constitucionalidad.

A FAVOR DE LA REELECCIÓN

Asimismo, el jefe del Gabinete Ministerial se mostró a favor de la reelección de autoridades y recordó que él mismo fue reelegido en tres oportunidades. "Estoy a favor de la reelección, fui reelecto tres periodos", afirmó Galarreta Velarde.

Finalmente, el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) manifestó que debe existir mayor diálogo con las autoridades del Jurado Nacional de Elecciones para evitar controversias sobre las reglas que rigen los procesos electorales.