Keiko Fujimori y presidenta del Senado chileno acuerdan fortalecer cooperación bilateral

Ambas autoridades destacaron la importancia de fortalecer la cooperación frente al crimen organizado transnacional y coordinar acciones ante emergencias como incendios forestales.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, con la participación del presidente del Congreso, Miguel Ángel Torres, recibió en Palacio de Gobierno a la titular del Senado de Chile, Paulina Núñez, con quien abordó diversos temas de interés bilateral

Uno de los principales puntos de la reunión fue el fortalecimiento de la cooperación en materia de seguridad ciudadana y la lucha contra la delincuencia organizada transnacional, donde ambas autoridades destacaron la importancia de articular esfuerzos para enfrentar las organizaciones criminales que operan en la región.

Asimismo, dialogaron sobre las oportunidades para ampliar el trabajo conjunto frente a emergencias y desastres naturales, así como para impulsar una agenda compartida en asuntos estratégicos para ambos países.

COOPERACIÓN FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES NATURALES

Durante la cita, las autoridades analizaron la necesidad de fortalecer los mecanismos de cooperación y respuesta ante situaciones de emergencia, particularmente frente a incendios forestales, sismos e inundaciones. También abordaron la importancia de coordinar acciones de prevención y preparación ante eventos climáticos como el fenómeno El Niño.

Asimismo, coincidieron en que el trabajo articulado entre Perú y Chile permitirá mejorar la capacidad de respuesta ante estos fenómenos y reducir sus posibles impactos en la población y la economía de ambos países.

MIGRACIÓN, EQUIDAD DE GÉNERO E INTERCAMBIO COMERCIAL

Por otro lado, hicieron énfasis en la importancia de mantener un diálogo político fluido y permanente, así como fortalecer la cooperación en materia migratoria y la protección de las fronteras.

Finalmente, las autoridades dialogaron sobre las oportunidades para dinamizar el intercambio comercial de bienes y servicios, además de promover las inversiones entre ambos países.