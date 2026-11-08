Keiko Fujimori lideró sesión del Consejo de Ministros donde se evaluaron decretos legislativos

La presidenta Keiko Fujimori lideró anoche una nueva sesión del Consejo de Ministros en Palacio de Gobierno. En la reunión se revisaron proyectos de decretos legislativos elaborados en el marco de las facultades delegadas por el Congreso.

Los funcionarios evaluaron detenidamente la propuesta que regula la participación temporal de las Fuerzas Armadas (FF. AA.) en la seguridad externa en los cinco centros penitenciarios de alta peligrosidad declarados en estado de emergencia.

MEDIDAS NORMATIVAS

También revisaron un informe sobre el proceso de adhesión del Perú a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Asimismo, se presentó un documento del Ministerio de Trabajo donde se expuso la situación del teletrabajo en el país.

La extensa sesión permitió revisar los avances de las medidas normativas y los informes sectoriales considerados prioritarios por el Poder Ejecutivo. No se precisaron acuerdos ni plazos para la aprobación de las propuestas presentadas.