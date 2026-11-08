Ministro de Transportes descarta desabastecimiento de combustibles en la región Ucayali

El ministro de Transportes y Comunicaciones, José Tangherlini, descartó la falta de combustible en la región Ucayali y anunció el restablecimiento de la transitabilidad en la carretera Federico Basadre, vía que quedó interrumpida tras un deslizamiento en la localidad de Santa Rosa, provincia de Padre Abad.

En diálogo con Canal N, el titular del sector desmintió las informaciones difundidas en redes sociales sobre un eventual desabastecimiento en el aeropuerto de Pucallpa que pondría en riesgo los desplazamientos aéreos del papa León XIV durante su próxima llegada a la zona. Tangherlini enfatizó que se cuenta con el suministro de carburante necesario para asegurar el arribo y la salida del pontífice.

Asimismo, precisó que la interrupción vial se originó a causa de un derrumbe que afectó 140 metros de la pista. El funcionario explicó que, si bien la emergencia generó demoras operativas en el traslado de los camiones cisterna, no se registró desabastecimiento debido a que se habilitaron rutas alternas para abastecer a los distintos puntos de Pucallpa, incluido el terminal aéreo.

Trabajos de limpieza y retiro de material

Respecto a las labores de emergencia, el ministro informó que la reapertura del tránsito vehicular en la carretera Federico Basadre se concretaría en cuestión de minutos o en un plazo máximo de una hora. Las acciones de respuesta estuvieron a cargo del personal de Provías Nacional, entidad dependiente del MTC que movilizó maquinaria pesada hacia el sector afectado en Padre Abad para despejar el camino.

En total, las cuadrillas de trabajo retiraron aproximadamente 80 mil metros cúbicos de lodo y piedras acumulados sobre la calzada a causa del deslizamiento de tierra. Con la remoción completa del material colapsado, las autoridades nacionales dieron por concluidas las tareas de limpieza necesarias para restablecer el flujo vehicular y la conectividad terrestre en la región Ucayali.