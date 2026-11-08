Minedu aprueba normas sobre Hora de Lectura y Plan Lector en colegios públicos y privados

El Ministerio de Educación (Minedu) oficializó las normas técnicas encargadas de regular el desarrollo de la Hora de la Lectura y la implementación del Plan Lector en colegios públicos y privados del país.

Las medidas se aprobaron mediante la publicación de las resoluciones ministeriales Nº 679-2026-MINEDU y Nº 680-2026-MINEDU en una edición extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, dándose a conocer tras la emisión del Decreto Supremo sobre los Lineamientos para la gestión de la disciplina escolar en la Educación Básica.

De acuerdo con la Resolución Ministerial Nº 679-2026-MINEDU, la medida se sustenta en la Ley General de Educación (Ley Nº 28044), la cual le otorga al sector la finalidad de definir y articular la política educativa nacional. Asimismo, el texto legal cita la Ley Nº 31053, norma que fomenta el derecho a la lectura y promueve el libro, especificando que el Minedu ostenta la responsabilidad en el sistema educativo de impulsar el hábito lector, asegurar el acceso al material editorial y priorizar la implementación de bibliotecas escolares en todos los niveles y modalidades.

Objetivos estratégicos y alcance del Plan Lector

Por su parte, la norma correspondiente a la organización e implementación del Plan Lector busca garantizar que la lectura sea promovida de manera continua durante el año lectivo y el período vacacional, tanto dentro como fuera de las aulas. La propuesta normativa contempla disposiciones para que los estudiantes dispongan de espacios de lectura libre, de estudio y recreativa de acuerdo con sus necesidades, orientándose a fortalecer la formación integral, perfeccionar la comprensión lectora y facilitar el acceso al conocimiento.

El documento oficial añade que la iniciativa se vincula con el objetivo estratégico del sector de elevar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y comunitaria, medido a través del "Índice de logros de aprendizaje de estudiantes de la educación básica regular en lectura". Adicionalmente, se ampara en el Plan Nacional de Educación Quinquenal 2026-2031 "Primero: La Educación" que, bajo la estrategia "El Perú Lee", fija un tiempo pedagógico diario y protegido para la actividad lectora con una organización diferenciada por nivel educativo.