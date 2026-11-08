Gobierno aprueba decreto legislativo que faculta a Fuerzas Armadas a reforzar seguridad en penales

El Gobierno aprobó el Decreto Legislativo Nº 1742, dispositivo que regula la participación excepcional y temporal de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad externa dentro de los establecimientos penitenciarios, en apoyo al Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y a la Policía Nacional del Perú (PNP).

La disposición, oficializada en una Edición Extraordinaria del Boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano, tiene como propósito reforzar el control y la seguridad en los penales cuando se declare el estado de emergencia en uno o más recintos. Se trata del primer decreto legislativo promulgado por el Ejecutivo tras la delegación de facultades otorgada por el Congreso de la República.

La normativa establece que las acciones de las Fuerzas Armadas se ejecutarán en coordinación con el INPE y la PNP, respetando los límites fijados en las declaratorias de emergencia y los marcos legales institucionales. Asimismo, la ley precisa que la intervención militar comprende la ejecución de soporte tecnológico, logístico y de inteligencia. En cuanto al uso y empleo de la fuerza por parte de los efectivos militares durante estas operaciones, la norma estipula que este se sujetará de forma estricta al decreto legislativo vigente sobre la materia en el territorio nacional y a su respectivo reglamento.

Labores operativas y suscripción de autoridades

En el marco de esta disposición, las Fuerzas Armadas están facultadas para resguardar la vigilancia, protección y control del perímetro exterior, vías de acceso y puntos críticos de los penales. Entre las tareas asignadas figuran el establecimiento de anillos de seguridad, la ejecución de patrullajes e inteligencia en zonas de influencia, así como la neutralización o interceptación de aeronaves no tripuladas no autorizadas. Adicionalmente, el personal militar podrá operar inhibidores de señales de telecomunicaciones, apoyar en el control de ingreso de visitas o personal, y brindar transporte terrestre y aéreo para el despliegue logístico y traslado de internos.

El Decreto Legislativo Nº 1742 lleva la firma de la presidenta de la República, Keiko Fujimori Higuchi; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta Velarde; el ministro de Defensa, Jorge Belaunde Llosa; el ministro del Interior, César Astudillo Salcedo; y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda.