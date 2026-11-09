Ejecutivo oficializa decreto para sancionar a los que faciliten billeteras digitales para extorsiones

El Ejecutivo oficializó dos decretos legislativos orientados a combatir el crimen organizado y proteger a los ciudadanos que se defienden ante agresiones delictivas, según la publicación realizada en el boletín de Normas Legales del diario oficial El Peruano.

A través del Decreto Legislativo N.° 1744, se modificó el Código Penal para castigar a quienes presten o faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para canalizar dinero proveniente de extorsiones, además de incrementar las penas contra delitos como el sicariato, robo agravado y secuestro.

La norma también contempla sanciones para quienes borren o alteren los números de serie de las armas de fuego, así como a las personas que reporten falsas pérdidas o robos de las mismas para evitar su ingreso al mercado ilegal. Asimismo, mediante ajustes a la Ley N.° 30096 (Ley de Delitos Informáticos), se penaliza el acceso ilícito a plataformas informáticas y se establece prisión efectiva para los extranjeros expulsados que ingresen de forma irregular al territorio nacional.

Garantías para legítima defensa

Complementariamente, el Ejecutivo promulgó el Decreto Legislativo N.° 1743, el cual modifica el Código Penal para presumir de modo racional la actuación de quien ejerce la legítima defensa frente a un ataque, trasladando al Ministerio Público la responsabilidad probatoria para demostrar lo contrario.

La disposición legal excluye el criterio de proporcionalidad de medios, ordena el archivo definitivo por parte de los fiscales al constatar la defensa propia y exige a los jueces una motivación cualificada, bajo sanción de nulidad, en caso de intentar descartarla.