Keiko Fujimori espera viajar a China para participar en foro APEC

También destacó la necesidad de ampliar los mercados para los productos peruanos y fortalecer el sector agrícola frente al fenómeno El Niño.

La ceremonia por el Día del Exportador 2026 de este lunes 9 de noviembre, contó con la presencia de la presidenta de la República, Keiko Fujimori, donde destacó la importancia de impulsar el comercio exterior y ampliar la presencia de los productos peruanos en los mercados internacionales.

Durante su intervención, la mandataria expresó su intención de viajar a China en los próximos días para participar en el foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), con lo que espera contar con la autorización correspondiente por parte del Senado.

"En los próximos días con el permiso correspondiente del Senado, espero estar en la China para participar de APEC. El foro económico, tan importante que es lo que permite que nuestros productores sigan llegando a más mercados, tenemos que enfocarnos no solamente en el producto, sino en toda la cadena productiva", afirmó.

BUSCA PARTICIPAR EN APEC Y REUNIRSE CON XI JINPING

La mandataria manifestó que su eventual viaje a China también permitiría gestionar una reunión bilateral con el presidente Xi Jinping. Según información difundida este lunes, Fujimori solicitó autorización al Senado para viajar a Japón y China entre el 18 y el 20 de noviembre.

Asimismo, Fujimori resaltó la importancia de que los exportadores peruanos no se concentren únicamente en los productos finales, sino que fortalezcan cada etapa de la cadena productiva.

GOBIERNO ANUNCIA APOYO A PRODUCTORES AGRÍCOLAS

Por otro lado, la presidenta se refirió a los desafíos que enfrenta el sector agrícola ante la llegada del fenómeno El Niño. "Tenemos que ver cómo nuestros agricultores pueden producir más, sobre todo hoy que tenemos el reto con el fenómeno El Niño. Es ahí donde, con el ministro de Agricultura, estamos trabajando fuertemente para construir reservorios, llevar tecnología y ver cuáles son los mejores productos para poder llevar adelante y sacarlos a mercados internacionales", sostuvo.

Finalmente, Fujimori destacó los resultados del comercio exterior peruano y señaló que en agosto de 2026 las exportaciones alcanzaron los 10.305 millones de dólares, lo que representó un crecimiento de 36,8 % frente al mismo mes del año anterior. También informó que, entre enero y septiembre, los envíos al exterior superaron los 83.000 millones de dólares.