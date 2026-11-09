Cámara de Diputados debatirá suspensión por 120 días contra Julián Pérez Mallqui

La Junta de Portavoces aprobó incluir en la agenda el informe de Ética que recomienda sancionar al parlamentario por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

El pleno de la Cámara de Diputados debatirá y votará el próximo lunes 23 de noviembre el informe final de la Comisión de Ética Parlamentaria que recomienda suspender por 120 días al legislador Julián Pérez Mallqui, integrante de la bancada de Juntos por el Perú. La sanción responde a una denuncia por presuntos actos de violencia física y psicológica contra su expareja.

La inclusión del caso en la agenda parlamentaria fue aprobada por unanimidad durante una sesión de la Junta de Portavoces. El informe de Ética, aprobado el pasado 20 de octubre, recomienda suspender al legislador en el ejercicio de sus funciones y descontarle sus haberes durante 120 días de legislatura. La votación en dicha comisión concluyó con cinco votos a favor y uno en contra.

En la misma reunión, los representantes de las bancadas acordaron priorizar proyectos relacionados con la prevención de desastres ante el fenómeno El Niño y la seguridad ciudadana. También incluyeron iniciativas sobre investigación del delito, extinción de dominio y reformas de los plazos de prescripción penal. Además, se acordó citar al ministro del Interior, César Astudillo, para que informe sobre las estrategias de su sector frente a la inseguridad en el país.

OTRA DENUNCIA EN SU CONTRA

Por otro lado, la Comisión de Ética aprobó por unanimidad dar trámite a otra denuncia contra Pérez Mallqui por la presunta contratación de una ciudadana con quien mantendría un vínculo afectivo en el puesto de técnica de su despacho. Asimismo, declaró procedente una investigación contra la diputada Catherin Palomino, de la misma bancada, por supuestamente solicitar a trabajadores de su despacho que asumieran gastos personales relacionados con tarjetas de presentación, cuadros y alimentos.