Keiko Fujimori solicita autorización al Senado para viajar a China y Japón del 15 al 21 de noviembre

La mandataria participará en la cumbre de APEC en Shenzhen y realizará una visita oficial a Japón, donde tiene previsto reunirse con la primera ministra Sanae Takaichi.

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, presentó ante el Senado una solicitud de autorización para viajar a China y Japón entre el 15 y el 21 de noviembre. Durante su estadía en el continente asiático, participará en la trigésima tercera Cumbre de Líderes Económicos de APEC y cumplirá una agenda oficial orientada a fortalecer las relaciones comerciales y diplomáticas del Perú.

El pedido fue formalizado mediante el Oficio N.° 311-2026-PR, fechado el 6 de noviembre y dirigido al presidente del Senado, Miguel Torres. La solicitud cuenta con la aprobación del Consejo de Ministros, según el acta de la sesión realizada ese mismo día. La cumbre de APEC se desarrollará el 18 y 19 de noviembre en la ciudad china de Shenzhen, donde se abordarán temas de comercio, inversiones, conectividad, innovación tecnológica y desarrollo sostenible.

La agenda presidencial también contempla reuniones bilaterales con representantes de Vietnam, Filipinas y Singapur, además de encuentros con empresarios estadounidenses y de otras economías integrantes de APEC. En estas actividades, Fujimori tiene previsto presentar las oportunidades de inversión que ofrece el Perú y promover nuevas alianzas económicas con los países participantes.

VISITA OFICIAL A JAPÓN

Posteriormente, la mandataria viajará a Japón para realizar una visita oficial el 20 de noviembre, que incluye una reunión con la primera ministra Sanae Takaichi. El encuentro se realizará en el marco de los diez años de la Asociación Estratégica entre ambos países y buscará fortalecer la cooperación en comercio, infraestructura, tecnología. También se ha programado un seminario con empresarios japoneses y un almuerzo de trabajo con representantes de gremios empresariales.