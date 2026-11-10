Ministro Cuba: Perú crecería alrededor del 3.8 % este año pese a efectos del fenómeno El Niño

El ministro Elmer Cuba afirmó que nuestro país cuenta con un importante espacio fiscal para enfrentar con éxito los efectos del fenómeno El Niño y otros factores externos que podrían afectar el desempeño económico en el futuro.

Durante su presentación en el foro sobre los desafíos económicos de El Niño, el titular de Economía y Finanzas sostuvo que en breve se aplicarán medidas contracíclicas para evitar una eventual desaceleración de la actividad productiva.

Indicó que las proyecciones de entidades financieras sitúan el crecimiento del Perú en 3,1 % para el periodo 2026-2030. Sin embargo, señaló que su sector mantiene una perspectiva más optimista y estima que creceremos un promedio de 3,8 %.

NO ESTAMOS EN UNA RECESIÓN

Cuba Bustinza aclaró también de forma categórica que “no estamos en una recesión. No sé de dónde puede salir semejante palabra. Estamos creciendo a una velocidad importante en medio del peor Niño en setenta años".

"No es que el niño nos vaya a afectar. El Niño ya nos está afectando ahora. Ya, de hecho, nos ha quitado casi un punto de crecimiento. Si no hubiese niño este año, hubiésemos crecido 4,5", agregó en entrevista con Canal N.