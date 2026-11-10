Norma Yarrow propone ampliar el retiro del 100% de la CTS hasta 2028 por El Niño

Ante los riesgos de lluvias intensas, inundaciones y huaicos asociados al fenómeno El Niño, la congresista de Renovación Popular, Norma Yarrow, presentó este lunes 9 de noviembre un proyecto de ley que propone ampliar hasta el 31 de diciembre de 2028 la libre disponibilidad del 100% de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS). La medida busca brindar respaldo económico a los trabajadores para proteger sus viviendas y afrontar posibles emergencias climáticas.

La propuesta plantea modificar la Ley 32322, que actualmente permite retirar la totalidad de los fondos CTS hasta diciembre de 2026. Según la legisladora, este plazo resultaría insuficiente frente a los efectos que podrían prolongarse después de las emergencias. Además, la iniciativa establece que el retiro sería voluntario y no exigiría acreditar daños en las viviendas.

¿Quiénes podrían retirar el 100% de su CTS hasta 2028?

De aprobarse el proyecto, los trabajadores que cuentan con depósitos de CTS podrían disponer de la totalidad o de una parte de sus ahorros para realizar mejoras preventivas en sus hogares, reparar daños, reponer bienes esenciales o cubrir gastos extraordinarios. Sin embargo, retirar estos recursos también reduciría el respaldo económico disponible ante un eventual desempleo, por lo que cada beneficiario tendría que evaluar su situación financiera.

Fenómeno El Niño: ¿por qué buscan ampliar el retiro de la CTS?

La iniciativa recuerda que el Niño Costero de 2017 dejó más de 447 mil viviendas afectadas, inhabitables o colapsadas en el país. Asimismo, señala que en 2023 se gestionaron ayudas para el alquiler temporal de más de 14 mil familias damnificadas. Estas cifras sustentan la preocupación por las consecuencias económicas que podrían generar nuevos episodios de lluvias intensas, inundaciones y deslizamientos.

El proyecto, que también cuenta con la coautoría de los legisladores Gustavo Segura, Christian Aranda y Paola Martínez, deberá seguir su trámite legislativo antes de convertirse en ley. Mientras tanto, la libre disponibilidad del 100% de la CTS continúa vigente hasta el 31 de diciembre de 2026. Este beneficio laboral, destinado a proteger económicamente a los trabajadores ante un eventual cese, se deposita dos veces al año, en mayo y noviembre.