Ernesto Álvarez confirma salida del director de Barbadillo y anuncia proceso disciplinario

El titular de Justicia indicó que la separación es preventiva y que la permanencia del funcionario en el INPE dependerá de una investigación disciplinaria.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anunció la noche de este lunes la remoción de Calixto Lucero Rodríguez del cargo de director del penal de Barbadillo, donde permanece recluido el expresidente Pedro Castillo.

A través de un comunicado, la institución señaló que se encargará la dirección del establecimiento penitenciario mientras define su reemplazo y que la medida responde a los graves hechos conocidos y constituye una acción inmediata para garantizar el control institucional.

La decisión se produjo luego de que un programa dominical revelara presuntas irregularidades relacionadas con la contratación de familiares de agentes del INPE encargados de la custodia de Pedro Castillo en el Congreso de la República.

CONTRATACIONES DE FAMILIARES GENERARON CUESTIONAMIENTOS

Yulissa Ivonne Lucero Chujutalli fue contratada como técnica en el despacho de la congresista Azucena Isla Rojas, con una remuneración mensual de S/ 8,300. La joven es hija de Calixto Lucero Rodríguez. Asimismo, se identificó a Alejandro Nicolás Hurtado Paz, hijo del agente penitenciario Juan Ramón Hurtado Barrenechea, quien fue incorporado como técnico de la bancada de Juntos por el Perú con un sueldo de S/ 8,000.

La investigación también reveló la contratación del exdirector del penal de Barbadillo, Héctor Sandoval Moreno, como asesor de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, presidida por la parlamentaria Catherine Palomino Casavilca.

CAMBIOS EN LA DIRECCIÓN DEL PENAL

Por otro lado, Ernesto Álvarez, ministro de Justicia y Derechos Humanos sostuvo en una entrevista a RPP, que la vinculación laboral de familiares de los custodios con una bancada afín a Pedro Castillo representa un riesgo para la neutralidad y la seguridad del penal de Barbadillo.

Asimismo, respecto a la situación administrativa de Calixto Lucero Rodríguez, precisó que su separación del cargo constituye una rotación preventiva, mientras que su eventual salida definitiva del INPE dependerá de un proceso disciplinario interno.