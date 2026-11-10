Ministro Elmer Cuba: Bono para damnificados por fenómeno El Niño podría llegar a los S/ 200

El ministro Elmer Cuba Bustinza señaló que el bono anunciado por el Poder Ejecutivo para los damnificados por el fenómeno El Niño sería de entre 189 y 200 soles mensuales. El beneficio sería entregado por el tiempo que dure la afectación laboral.

Dijo que el bono está dirigido a las personas que pierdan su empleo por las lluvias intensas e inundaciones, así como para quienes se quedan sin sus parcelas o animales por la emergencia climática, a fin de evitar que terminen en la pobreza extrema.

LA POBREZA EXTREMA

“Es equivalente a la extrema pobreza, dos o tres meses, no es equivalente a un salario, eso sería imposible. En la pobreza extrema es 200 soles, 180 soles, que es la línea de pobreza extrema en esa provincia. Será mientras dure su afectación laboral”, aseguró.

“Tenemos 2500 millones de soles para ese tipo de bonos. Si es más, lo pondremos en la mesa; si es menos, enhorabuena, quiere decir que el fenómeno El Niño no ha sido tan fuerte como se esperaba”, agregó el titular de Economía en entrevista con un programa dominical.