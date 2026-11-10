Keiko Fujimori viajaría a Asia durante despedida del papa León XIV: Luis Galarreta quedaría a cargo

La participación de Fujimori en la cumbre APEC y una reunión con la primera ministra japonesa marcarían su agenda internacional, mientras el papa León XIV culminará su visita al país.

A pocos días de la histórica visita del papa León XIV a tierras peruanas, ha comenzado a circular el rumor de que la mandataria Keiko Fujimori no estaría presente en lo que sería la ceremonia de despedida del sumo pontífice.

Esta situación se debería al cruce de fechas entre la visita de León XIV y el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se realizará en China, para cuya participación la mandataria solicitó permiso.

AGENDA DE LA MANDATARIA

La mandataria solicitó oficialmente permiso al Senado para realizar su viaje entre el 15 y el 21 de noviembre. Durante su visita, contemplaría trasladarse a la ciudad de Shenzhen, que acogerá la 33.ª Cumbre de Líderes Económicos los días 18 y 19.

Asimismo, la segunda ciudad que Fujimori contempla visitar es Tokio, donde se reuniría con la primera ministra Sanae Takaichi en el marco del décimo aniversario de la alianza estratégica que une a ambas naciones.

GALARRETA REEMPLAZARÍA A FUJIMORI

Por otro lado, ante estos viajes planificados por la mandataria, Luis Galarreta la reemplazaría en lo que sería la ceremonia de despedida del sumo pontífice, según lo establecido en el artículo 115 de la Constitución.