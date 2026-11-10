Ministro Astudillo sobre estrategia contra la criminalidad: La dirección es correcta y dará resultados

En amplia entrevista con Exitosa, el ministro César Astudillo señaló que las acciones coordinadas que desarrolla en todo el país la Policía Nacional del Perú (PNP), con apoyo de las Fuerzas Armadas (FF. AA.), contra la inseguridad ciudadana son las adecuadas.

"Queremos devolverle esa tranquilidad a la población. El estado de emergencia necesariamente tiene que ser porque, si no hay estado de emergencia, las Fuerzas Armadas no podrían salir a la calle. Simplemente por eso es necesario", sostuvo.

Asimismo, el titular del Interior reconoció que anteriormente existían serias dificultades de coordinación entre la PNP y las FF. AA., situación que lamentablemente, comentó, estaba relacionada con diferencias internas y algunos casos de protagonismos.

RUMBO ADECUADO

Respecto a los avances en el combate a la delincuencia, Astudillo Salcedo manifestó que la estrategia que viene ejecutando el Gobierno está en la dirección correcta para enfrentar la inseguridad ciudadana, y que los resultados se verán próximamente.

"Yo estoy seguro de que estamos yendo por un rumbo adecuado que nos va a dar resultados. No podemos decir que algo que hemos heredado de años lo podamos solucionar, porque son bandas criminales que se han establecido", afirmó.