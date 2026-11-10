Roberto Burneo defiende decisión del JNE:“Nunca íbamos a avalar una reelección encubierta”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió la decisión del organismo electoral que impide que los alcaldes elegidos en 2022 continúen al frente de sus municipalidades mediante su elección como primeros regidores en los comicios de 2026. Durante una actividad de fiscalización del material electoral para la segunda vuelta regional, el funcionario sostuvo que esta modalidad podría vulnerar la prohibición constitucional de la reelección inmediata.

“Un alcalde en forma inmediata no puede ser reelegido. Eso es lo que la Constitución dice claramente”, manifestó Burneo. En ese sentido, explicó que el acuerdo adoptado por el pleno del JNE busca impedir que las autoridades municipales utilicen mecanismos alternativos para mantenerse en el cargo. “Nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”, enfatizó el titular del organismo electoral.

JNE responde a cuestionamientos por elección de alcaldes como regidores

Burneo precisó que la postulación de alcaldes en funciones como primeros regidores no constituye una situación nueva y recordó que existen antecedentes en los procesos electorales de 2018 y 2022. Según explicó, el criterio del JNE establece que un alcalde elegido como primer regidor no puede utilizar esa condición para volver a asumir la alcaldía de manera inmediata, pues ello contravendría la disposición constitucional.

Asimismo, señaló que el acuerdo del pleno forma parte de los antecedentes y fundamentos de las decisiones del organismo electoral. Sin embargo, no brindó mayores detalles sobre los cuestionamientos ni sobre la denuncia penal presentada por Renovación Popular contra el criterio aplicado por el JNE.

Segunda vuelta regional 2026

En relación con la segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026, Roberto Burneo anunció que el JNE desplegará aproximadamente 15 mil fiscalizadores en todo el país para supervisar la impresión y distribución del material electoral. Indicó que el organismo acompañará las labores de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) durante las 24 horas del día. Además, informó que la segunda vuelta está definida en 15 regiones, mientras que las controversias pendientes en Piura y Loreto se resolverían durante la semana. También precisó que la proclamación de resultados presenta un avance superior al 70 % en los 91 Jurados Electorales Especiales.