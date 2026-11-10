Premier Galarreta justifica viaje de presidenta Keiko Fujimori a China para foro de la APEC

El premier Luis Galarreta señaló que es importante que el Congreso de la República autorice el viaje de la mandataria Keiko Fujimori al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) a realizarse en la ciudad de Shenzhen, en China.

Indicó que la agenda de la jefa de Estado contempla, además de asistir al evento, una reunión con el presidente chino Xi Jinping, y luego un viaje a Japón para un encuentro con la primera ministra, Sanae Takaichi. La mandataria solicitó permiso para viajar del 15 y el 21 de noviembre.

COMPROMISOS DIPLOMÁTICOS

Ante a las críticas por la coincidencia del viaje de Fujimori Higuchi con la visita papal, Galarreta Velarde sostuvo que el Poder Ejecutivo debe mantener sus compromisos diplomáticos y buscar permanentemente oportunidades de cooperación internacional.

"No hay ningún tema relacionado a que se quiere ir o que no, o que es un desaire. Hay un gobierno que necesita buscar ayuda para el Perú, hay relaciones importantes como APEC", declaró enfático el funcionario.