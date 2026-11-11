Presentan proyecto de ley para extender retiro del 100 % de la CTS hasta diciembre de 2028

Un proyecto de ley fue presentado en la Cámara de Diputados del Congreso de la República y plantea ampliar la libre disponibilidad de la Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) hasta el 31 de diciembre de 2028.

La iniciativa, impulsada por la diputada Norma Yarrow, del partido Renovación Popular, busca modificar la Disposición Complementaria Transitoria Única de la Ley 32322, norma aprobada en abril de 2025 que fijaba el plazo límite de libre disposición para diciembre del año en curso.

De acuerdo con el texto, la medida autoriza de manera excepcional a los trabajadores comprendidos en el Decreto Legislativo 650 a retirar voluntariamente hasta el 100 % de los depósitos acumulados en las entidades financieras. Asimismo, la iniciativa establece la disponibilidad total del fondo en situaciones de enfermedad terminal o diagnóstico de cáncer, permitiendo además cubrir diversas necesidades derivadas de la crisis económica.

Justificación por El Niño y sin costo fiscal

La exposición de motivos del proyecto señala que la finalidad de extender este periodo es permitir que la población empleada utilice sus propios recursos para atender contingencias asociadas al fenómeno El Niño. Entre los usos previstos se contempla la protección y reparación de viviendas, así como la cobertura de gastos de alojamiento temporal o reposición de bienes, emulando las necesidades registradas tras los desastres naturales acontecidos en los años 2017 y 2023.

El documento precisa que, según estimaciones de diversos especialistas para el periodo 2027 y 2028, los ciudadanos requerirán liquidez constante frente a las afectaciones por lluvias e inundaciones. Por último, la propuesta legislativa destaca que el mecanismo de libre disposición no generará ningún tipo de gasto público adicional para el Estado peruano.