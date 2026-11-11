Elecciones Regionales 2026: segunda vuelta se realizará en 15 regiones del país

La convocatoria fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 150-2026-PCM, publicado en el diario oficial El Peruano.

Tras no alcanzar el porcentaje mínimo establecido por ley para ser proclamado ganador en las elecciones celebradas el pasado 4 de octubre, el Gobierno convocó oficialmente a una segunda vuelta de las Elecciones Regionales 2026.

Los comicios se llevarán a cabo el próximo 6 de diciembre en las regiones donde ningún candidato obtuvo el margen de votos requerido. La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.º 150-2026-PCM, publicado este miércoles 11 de noviembre en el diario oficial El Peruano.

SEGUNDA VUELTA EN REGIONES

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó al Ejecutivo que será necesario realizar una segunda vuelta en 15 regiones para definir a las autoridades regionales del periodo 2027-2030.

Por otro lado, de acuerdo con el artículo 5 de la Ley N.º 27683, Ley de Elecciones Regionales, para ser elegidos gobernador y vicegobernador regional, los candidatos deben obtener al menos el 30 % de los votos válidos, porcentaje que no se alcanzó en estas regiones.