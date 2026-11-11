Notas de 0 a 20 en conducta y rendimiento académico en colegios se aplicarán desde 2027

El ministro de Educación, José Antonio Chang, anunció que el sistema de evaluación escolar retornará a la calificación vigesimal a partir del año lectivo 2027, medida que estará integrada en la actualización del Currículo Nacional.

La disposición abarcará tanto el rendimiento académico como la conducta de los estudiantes. Según explicó el titular del sector, el modelo alfabético empleado durante los últimos 16 años, basado en las letras AD, A, B y C, y los informes técnicos alejaron a las familias del proceso formativo al resultar incomprensibles para la mayoría de los padres.

Para revertir este problema, el Ministerio de Educación busca recuperar una escala directa de notas numéricas que permita a los apoderados conocer con precisión el desempeño escolar de sus hijos. Chang Escobedo detalló que las calificaciones vigesimales estarán acompañadas por recomendaciones pedagógicas específicas, diseñadas para identificar oportunamente los avances, las dificultades y las oportunidades de mejora de los alumnos dentro de las aulas.

Prácticas docentes e impacto en acompañamiento

El titular del Minedu señaló que, en la práctica cotidiana, los docentes se veían obligados a realizar equivalencias de las letras a la escala numérica para lograr que los padres entendieran el rendimiento de los estudiantes. En ese sentido, aclaró que el reconocimiento de estas deficiencias no implica un cuestionamiento a la labor de los profesores, sino la evidencia de que las normas vigentes no lograron adaptarse de manera adecuada a la dinámica de las instituciones educativas.

Finalmente, la restitución de una escala clara busca consolidar el vínculo entre los hogares y los centros educativos, promoviendo una participación más activa de la familia en la etapa escolar. "Volver a entendernos en las aulas y en las casas no significa dar un paso atrás. Significa reconocer que la educación la hacemos todos y que ningún padre debe sentirse alejado de la formación de sus propios hijos", sostuvó Chang Escobedo.