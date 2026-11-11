Sheput sobre viaje de Keiko Fujimori al APEC: "Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios"

El respeto y la atención a la visita del papa León XIV son compatibles con la responsabilidad de defender los intereses del Perú en el escenario internacional. Así lo sostuvo el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput, al pronunciarse sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), cuya autorización será debatida por el Senado.

"Dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios", expresó el ministro, al plantear que las obligaciones políticas, económicas y sociales de la jefa de Estado deben cumplirse en armonía con la fe y el respeto a la dimensión espiritual.

Ante la coincidencia del viaje con el tramo final de la visita del Santo Padre, el Ing. Juan Sheput llamó a considerar la importancia de ambas agendas para el país: acompañar un acontecimiento de especial significado para los peruanos y ejercer la representación presidencial en un espacio fundamental para promover inversiones, exportaciones y oportunidades de empleo.

“Si la presidenta está viajando a ese foro es porque no puede descuidar generar mayor empleo, atraer más inversión y preocuparse de las exportaciones peruanas”, manifestó.

APEC: una agenda para el empleo y el desarrollo

El titular del MTPE destacó que las economías que integran APEC se encuentran entre los principales destinos de las exportaciones de las micro y pequeñas empresas peruanas. En ese sentido, subrayó que fortalecer los vínculos con estos mercados tiene importancia para la actividad productiva, el crecimiento de las empresas y la generación de puestos de trabajo.

Asimismo, señaló que la visita contribuirá a fortalecer el aprovechamiento de los tratados de libre comercio vigentes e impulsar nuevos acuerdos comerciales. Situó estas oportunidades en un contexto en el que, según la proyección planteada, las exportaciones peruanas podrían aproximarse a los US$120 mil millones este año.

El ministro de Trabajo defendió, por ello, la importancia de la participación presidencial en las reuniones con los principales socios del país, para impulsar al más alto nivel una agenda económica orientada al desarrollo del Perú.

Visita del Santo Padre merece pleno respeto y atención

El ministro enfatizó que la presidenta participará en las ceremonias iniciales y acompañará al papa León XIV durante los primeros días de su visita, antes de cumplir sus compromisos internacionales. “La presidenta de ninguna manera va a descuidar lo que merece nuestro papa”, afirmó.

La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de especial trascendencia espiritual e histórica y una oportunidad para fortalecer la unidad y la esperanza entre los peruanos. En ese marco, el planteamiento del ministro es atender con responsabilidad ambos compromisos: honrar la presencia del pontífice y promover los intereses del país ante la comunidad internacional.

Una decisión con visión de Estado

De cara al debate parlamentario, el ministro Juan Sheput expresó su expectativa de que el Senado valore la importancia del viaje y el alcance de la interlocución directa de la mandataria con el presidente de China, Xi Jinping, la primera ministra de Japón y los demás líderes con quienes sostenga encuentros durante su agenda. “Nadie nos puede representar mejor que ella”, subrayó.

El ministro llamó así a evaluar la autorización desde los intereses del Perú y las oportunidades que esta agenda representa para sus trabajadores y empresas. Su mensaje reafirma que honrar la visita del Santo Padre y cumplir las responsabilidades internacionales de la Presidencia son compromisos que se complementan en el servicio al país.