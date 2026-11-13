BCR eleva tasa de interés a 4.50 % para contener el avance de la inflación

El encarecimiento de los alimentos y la energía impulsó la inflación durante octubre. El Directorio del BCR evaluará la evolución de los indicadores económicos antes de adoptar nuevas medidas.

El Banco Central de Reserva del Perú (BCR) decidió elevar su tasa de interés de referencia de 4.25 % a 4.50 %, lo que representa un incremento de 25 puntos básicos ante el repunte de la inflación, que alcanzó el 5.3 % interanual en octubre.

Esta medida busca contribuir a que los precios retornen progresivamente al rango meta establecido por la autoridad monetaria. La decisión marca el primer ajuste al alza desde enero de 2023 y pone fin al periodo en el que la entidad mantuvo su tasa de referencia en 4.25 %, desde octubre de 2025.

Asimismo, la inflación anualizada pasó de 4.5 % en setiembre a 5.3 % en octubre, principalmente por el encarecimiento de los alimentos y la energía. Durante ese último mes, la inflación mensual registró una variación de 0.57 %, mientras que las expectativas de inflación a 12 meses se ubicaron en 3.1 %, por encima del límite superior del rango meta.

INFLACIÓN SUPERA EL RANGO META Y GENERA AJUSTE EN LA TASA DE INTERÉS

El incremento de los precios también se reflejó en otros indicadores económicos. El BCR informó que la inflación interanual sin alimentos, energía y transporte alcanzó el 2 % en octubre, manteniéndose dentro del rango meta. Por su parte, la inflación sin alimentos y energía registró una variación mensual de 0.16 % y una tasa interanual de 4.6 %, superior al 4.5 % reportado en setiembre.

Además, la entidad proyecta que la inflación general y la inflación sin alimentos y energía regresen progresivamente al rango establecido y se sitúen alrededor del 2 %. sin embargo, las consecuencias del fenómeno El Niño y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente podrían ser un factor clave.

DESCARTA ALZAS EN LA TASA DE REFERENCIA

Por otro lado, el BCR precisó que esta decisión no representa necesariamente el inicio de un ciclo de incrementos consecutivos en la tasa de interés. El Directorio señaló que continuará evaluando el comportamiento de la inflación, las expectativas económicas, la actividad productiva y la duración de los choques de oferta antes de determinar posibles modificaciones en su política monetaria.