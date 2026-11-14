Declaran al Perú como "Tierra del papa León XIV" y a Chiclayo como "Pueblo Fiel"

A través del Decreto Supremo Nº 017-2026 del Ministerio de Justicia, publicado hoy en el boletín de normas legales del Diario Oficial El Peruano, el Ejecutivo reconoció oficialmente a la República del Perú como "Tierra del papa León XIV" y a la ciudad de Chiclayo, capital del departamento de Lambayeque, como "Pueblo Fiel".

La norma, que lleva las firmas de la presidenta Keiko Fujimori, el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, y el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, tiene como finalidad realzar el territorio donde este ciudadano ilustre eligió libremente obtener la nacionalidad peruana en 2015 para desarrollar su ministerio sacerdotal y episcopal, enfocado especialmente en las poblaciones vulnerables.

En su artículo 3, el dispositivo legal establece que la declaración de "Tierra del Papa León XIV" constituye un homenaje y testimonio solemne de gratitud de la Nación por los más de cuarenta años de vinculación pastoral, cívica y comunitaria de Su Santidad con el pueblo peruano, país al que consagró su ministerio sacerdotal, episcopal y apostólico.

Distinción honorífica y fórmula protocolar para Chiclayo

Respecto al artículo 4 del decreto supremo, se otorga a la ciudad de Chiclayo la distinción y el título honorífico de "Pueblo Fiel" en conmemoración de haber sido el hogar, la sede episcopal y la comunidad de vida del sumo pontífice, ratificando así la denominación que el propio papa le confirió anteriormente ante la Iglesia universal.

Asimismo, la normativa precisa que esta nueva distinción no enerva, modifica ni restringe el histórico título de "Heroica Ciudad de Chiclayo", conferido mediante el Decreto Supremo S/N del 15 de abril de 1835, sino que ambas denominaciones pasan a integrarse formalmente bajo la fórmula protocolar de "Heroica Ciudad y Pueblo Fiel de Chiclayo".