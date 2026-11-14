Renovación Popular lidera el conteo electoral en Lima tras cierre de actas de la ONPE

La contienda por la Municipalidad Metropolitana de Lima ya tiene sus cifras finales de votación. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) terminó de procesar las actas de los comicios municipales de 2026 y ubicó a Renovación Popular en el primer lugar, con un total de 1 554 928 votos, que representan el 27,685 % de los votos válidos.

La disputa por el primer puesto se mantuvo ajustada hasta el cierre del escrutinio. Avanza País, con Francis Allison a la cabeza de su lista, reunió 1 505 835 votos, alcanzando el 26,811 %. De esta manera, la diferencia entre las dos organizaciones políticas fue de 49 093 votos. Más atrás quedaron Somos Perú, que obtuvo 847 409 sufragios (15,088 %), y Podemos Perú, con Daniel Urresti, que registró el 8,023 %.

La proclamación definirá quién ocupará el sillón municipal

Aunque el conteo de la ONPE llegó a su fin, el procedimiento electoral todavía contempla una etapa posterior. El Jurado Electoral Especial de Lima Centro deberá oficializar los resultados y determinar la entrega de credenciales conforme a las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Precisamente, el máximo organismo electoral estableció que los alcaldes del periodo 2023-2026 que participaron en estos comicios como primeros regidores no podrán recibir una nueva credencial para ejercer la alcaldía durante el periodo 2027-2030. Bajo esta disposición, si se aplica el criterio a la lista de Renovación Popular, Rafael López Aliaga no asumiría el cargo y la responsabilidad recaería en Jeanette Evangelina Alonzo Contreras, quien ocupa el segundo puesto en la nómina de regidores. La definición deberá formalizarse mediante la resolución correspondiente.

Frente a esta disposición, López Aliaga expresó su desacuerdo y sostuvo que se debe respetar la voluntad de los ciudadanos que respaldaron su candidatura. El dirigente anunció que presentará recursos penales, civiles y constitucionales contra integrantes del organismo electoral.