Gobierno declara en reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos por 120 días

El Gobierno declaró en proceso de reorganización el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) por un plazo de 120 días calendario, según lo dispuesto en un decreto supremo publicado en el boletín de Normas Legales del Diario Oficial El Peruano.

De acuerdo con la norma oficial, la intervención tiene como finalidad principal evaluar la situación administrativa, organizacional y de gestión del portafolio para proponer acciones de reforma que optimicen sus procesos y fortalezcan las funciones de rectoría, conducción y supervisión de las políticas nacionales en justicia y derechos humanos.

A través del Decreto Supremo N° 018-2026-JUS, se precisa que la declaratoria de reorganización comprende exclusivamente al Minjusdh. De este modo, la medida administrativa no se extiende a la organización interna de los organismos públicos adscritos al sector, los cuales mantendrán su régimen regulado por sus respectivas normas de creación y organización institucional.

Diagnóstico institucional e informe técnico

Para llevar a cabo este proceso, la Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización del Minjusdh será la encargada de realizar un diagnóstico integral que determinará las medidas de reforma y mejora organizacional necesarias. Dicha evaluación abarcará la situación administrativa, funcional y estratégica, identificando posibles duplicidades, superposiciones o vacíos de competencias, además de revisar el presupuesto, la inversión pública, la gestión por procesos y los mecanismos de articulación interna e interinstitucional.

Los resultados de este análisis se formalizarán en un informe técnico que contendrá las recomendaciones de mejora, el cual deberá presentarse al Despacho Ministerial dentro del plazo establecido.