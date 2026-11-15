Gobierno recuerda que facilitar armas para cometer delitos se sanciona con hasta 15 años de cárcel

A través de sus redes sociales, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) recordó que las personas que faciliten armas de fuego para la comisión de delitos pueden recibir condenas de hasta 15 años de prisión efectiva.

Esta disposición se encuentra establecida en el Decreto Legislativo 1744, norma que modifica el Código Penal con el objetivo de optimizar la capacidad de respuesta del Estado frente a las nuevas modalidades de criminalidad violenta, informática y organizada en el país.

De acuerdo con lo precisado por la entidad, el marco legal también contempla sanciones severas para quienes reporten falsamente el robo o la pérdida de un armamento ante las autoridades, conducta que se reprime con pena privativa de libertad no menor de cuatro ni mayor de ocho años. Asimismo, aquellos sujetos que borren o alteren los números de serie de las armas para facilitar su ingreso al mercado ilegal enfrentarán condenas de entre 12 y 14 años de cárcel.

Medidas complementarias contra criminalidad

El Ejecutivo reafirmó su postura frente a la inseguridad ciudadana mediante un pronunciamiento institucional en el que destacó las acciones adoptadas para restablecer el orden público. "El Gobierno trabaja para recuperar el orden, enfrentar a la delincuencia y devolver la tranquilidad a los peruanos. No daremos un paso atrás", indicó la entidad en su publicación.

Como parte de esta estrategia integral de lucha contra el crimen, el Poder Ejecutivo oficializó los decretos legislativos N.° 1744 y N.° 1743. Ambas disposiciones están orientadas a sancionar penalmente a quienes faciliten cuentas bancarias y billeteras digitales para la ejecución de extorsiones, así como a brindar respaldo legal a los ciudadanos que actúen en legítima defensa frente a hechos delictivos.