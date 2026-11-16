Keiko Fujimori agradece al Senado permiso para participar en la cumbre de APEC

La presidenta Keiko Fujimori emprendió el domingo 15 de noviembre un viaje a China y Japón para participar en la cumbre de líderes de APEC 2026. Su retorno está previsto para el sábado 21 de noviembre. La mandataria agradeció al Senado del Congreso la autorización que le otorgó días atrás.

Por medio de sus redes sociales, la dignataria compartió la agenda que cumplirá en las naciones asiáticas que visitará. De acuerdo con lo publicado por Fujimori Higuchi, buscará alianzas con diversos países, así como apoyo para combatir los estragos del fenómeno El Niño en el territorio nacional.

“Agradezco al Senado de la República por autorizar el viaje oficial a China y Japón. Participaré en la Cumbre de Líderes de APEC y cumpliré una agenda de alto nivel para fortalecer nuestras relaciones, promover inversiones, abrir nuevos mercados y gestionar apoyo y cooperación frente al fenómeno El Niño”, escribió en su cuenta de X.

BUSCARÁ RETOMAR RELACIONES CON MÉXICO

Antes de viajar para participar en la cumbre de líderes de APEC, Keiko Fujimori se pronunció sobre la situación de las relaciones entre Perú y México. Reveló que buscará reunirse con la presidenta de la nación latinoamericana, Claudia Sheinbaum, para retomar las relaciones diplomáticas. Ambas mandatarias se reunirán el miércoles 18 de noviembre.