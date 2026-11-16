El presidente del Parlamento, Miguel Torres, informó que la medida fue aprobada por unanimidad tras un consenso entre las mesas directivas de Diputados y el Senado.

La Comisión Directiva del Congreso de la República aprobó por unanimidad reducir cerca de 450 millones de soles del presupuesto del Legislativo para el año 2027. La decisión se alcanzó tras un acuerdo entre las mesas directivas de la Cámara de Diputados y el Senado, según informó el presidente del Parlamento, Miguel Torres.

El titular del Congreso señaló que este ahorro podría utilizarse para atender otras necesidades del país, entre ellas la prevención de los efectos del Fenómeno El Niño y la lucha contra la inseguridad ciudadana. Asimismo, destacó el consenso entre ambas cámaras y la voluntad de trabajar de manera coordinada.

Torres también indicó que, durante su gestión, el Parlamento ha devuelto más de 300 millones de soles al Tesoro Público. Añadió que la reducción forma parte del proceso de adecuación presupuestal ante la implementación del nuevo sistema bicameral, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y evitar gastos adicionales.

RATIFICACIÓN

Sin embargo, el acuerdo todavía deberá ser ratificado por el Pleno de la Cámara de Diputados y el Pleno del Senado antes de que pueda ejecutarse. De obtener la aprobación correspondiente, la reducción se incorporará al presupuesto del Legislativo para el próximo año.