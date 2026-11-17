Según la agencia estatal de noticias Xinhua, la presidenta Keiko Fujimori y su homólogo chino, Xi Jinping, tuvieron esta mañana una reunión bilateral en la ciudad de Shenzhen.

El encuentro se celebró en vísperas de la 33.ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará del 18 al 19 de noviembre de 2026.

China es el principal socio comercial de Perú y el pasado 1 de noviembre entró en vigor el protocolo de actualización del tratado de libre comercio bilateral, firmado en 2024.

FENÓMENO EL NIÑO

Fujimori Higuchi señaló que su viaje a Asia, visitará China y Japón; busca promover inversiones, abrir mercados y gestionar cooperación frente al fenómeno El Niño.

La agenda para hoy de la mandataria también incluye un almuerzo de trabajo con empresarios chinos y una visita a un centro tecnológico de la ciudad de Shenzhen.