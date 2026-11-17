Esta mañana, la presidenta Keiko Fujimori anunció que China brindará un importante apoyo al Perú por 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño.

El anuncio fue realizado tras sostener una extensa reunión bilateral con el presidente de China, Xi Jinping, en la ciudad de Shenzhen, en el marco de las actividades previas a la cumbre APEC 2026.

“Agradezco al presidente de China, Xi Jinping, por su invitación y cordial recibimiento y, especialmente, por el valioso apoyo de 22,5 millones de dólares, entre recursos y maquinaria, que contribuirá a nuestros esfuerzos frente al fenómeno El Niño”, informó a través de su cuenta en X.

GESTIONAR COOPERACIÓN

El encuentro de los mandatarios se celebró en vísperas de la 33.ª cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), que se desarrollará del 18 al 19 de noviembre de 2026.

Antes de partir de Lima, Fujimori Higuchi señaló que su viaje a Asia, visitará China y Japón; busca promover inversiones, abrir mercados y gestionar cooperación frente al fenómeno El Niño.