El premier Luis Galarreta sostuvo hoy que el viaje de la presidenta Keiko Fujimori al Foro APEC 2026, que se realiza en la ciudad china de Shenzhen, busca reimpulsar las relaciones bilaterales y atraer mayores inversiones para el país.

“Hay actividades que buscan reimpulsar nuestras relaciones bilaterales. Ella tiene como siete reuniones adicionales. Ya ha tenido una con el presidente chino; le quedan otras con jefes de Estado o primeros ministros”, aseguró.

Asimismo, el funcionario recordó que en el Foro APEC están representadas 21 economías, que en conjunto representan casi el 61 % del PBI mundial, “lo que abre enormes oportunidades para la agricultura y el comercio en el país”.

FENÓMENO EL NIÑO

Reitero que el viaje de Fujimori Higuchi tiene como objetivo no solo sostener reuniones con los líderes de las economías más grandes del planeta, sino también obtener apoyo para el Perú, para enfrentar el impacto del fenómeno El Niño.

Finalmente, Galarreta Velarde sostuvo que también está en agenda una reunión con la primera ministra de Japón, Sanae Takaichi. Refirió que con dicho país se ha coordinado un importante apoyo para enfrentar la emergencia climática.