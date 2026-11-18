La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció que el Gobierno de China entregará al Perú un aporte adicional de 22 millones de dólares (equivalentes a S/75 millones) destinados a la construcción de un centro de monitoreo inteligente para fortalecer la seguridad ciudadana y brindar mejores servicios públicos.

La mandataria realizó este anuncio tras recorrer el Centro de Comando de Servicio y Administración Gubernamental del distrito de Longgang, en la ciudad de Shenzhen. Fujimori recordó que Pekín ya colaboró previamente con la edificación del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN) y destacó que esta nueva infraestructura impulsará el proceso de transformación digital mediante el uso de inteligencia artificial para acercar los servicios de forma rápida y transparente.

Durante la visita, la jefa de Estado observó el funcionamiento del primer centro inteligente distrital de China, plataforma que integra mando operativo, almacenamiento de datos, monitoreo en tiempo real y gestión coordinada de alertas mediante drones, robots y agentes inteligentes capaces de detectar emergencias, infracciones y actos delictivos. Por su parte, el embajador de China en el Perú, Song Yang, resaltó que el recorrido de la presidenta demuestra su atención prioritaria para combatir la inseguridad y aseguró que, al retornar a Lima, iniciará las gestiones para acelerar la instalación del proyecto en el país.

Maquinaria pesada contra El Niño

Adicionalmente, la presidenta Fujimori informó que el embajador Song Yang le entregó el desglose oficial de la ayuda valorizada en 7.5 millones de dólares anunciada en la víspera por el mandatario Xi Jinping para mitigar los impactos de las lluvias asociadas al fenómeno El Niño. Este paquete de asistencia técnica estará compuesto por un total de 68 unidades de maquinaria pesada, las cuales permitirán atender las emergencias climáticas en el territorio nacional.

Según precisó la jefa de Estado, la flota incluye 20 excavadoras, 14 camiones volquete, 14 cargadoras sobre llantas, 8 camiones tractores, 8 semirremolques de plataforma baja, 2 excavadoras hidráulicas sobre orugas y 2 excavadoras adicionales. Al respecto, el diplomático chino reafirmó la solidaridad de su nación y manifestó que trabajarán con celeridad para disponer de estos equipos en apoyo a la lucha contra los efectos del evento climático en el Perú.