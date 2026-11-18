Los mandatarios sostuvieron una reunión bilateral en Shenzhen, China, donde abordaron oportunidades de inversión, relaciones comerciales y mecanismos de prevención frente al fenómeno El Niño.

En el marco de la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), la presidenta Keiko Fujimori y el mandatario chileno Jose Antonio Kast tuvieron como temas principales el fortalecimiento de las relaciones económicas y la cooperación frente a posibles desastres naturales.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la posibilidad de ampliar las oportunidades de inversión y profundizar los vínculos comerciales entre ambos países, analizando la organización de un gabinete binacional para el 2027.

La prevención y atención de emergencias ocasionadas por el fenómeno El Niño también formaron parte de la agenda, donde ambos mandatarios intercambiaron propuestas sobre sistemas de alerta temprana, gestión de desastres y asistencia bilateral, especialmente ante las posibles consecuencias del calentamiento de las aguas del océano Pacífico y las alteraciones en los patrones de lluvia.

GABINETE BINACIONAL PARA EL 2027

A través de sus canales oficiales, la Presidencia chilena informó que durante la reunión se planteó la importancia de realizar un nuevo gabinete binacional en 2027. Esta instancia contempla la participación simultánea de ministros de ambos países y busca convertir los acuerdos políticos en compromisos concretos de cooperación.

Asimismo, las autoridades chilenas recordaron que Perú y Chile, junto con México, son las únicas economías latinoamericanas que integran el foro APEC. En ese contexto, también destacaron que Chile será sede de este encuentro internacional en 2032, mientras que Perú asumirá la organización dos años después, en 2034.

FUJIMORI ABORDA COOPERACIÓN ANTE EL NIÑO EN CHINA

Por otro lado, la mandataria también conversó sobre la problemática del fenómeno El Niño con el presidente chino, Xi Jinping, y planteó ante empresarios de ese país la importancia de impulsar inversiones destinadas a proyectos de prevención y mitigación de desastres. "Aquí apelo a la generosidad de siempre de los inversionistas chinos a que, llegada la emergencia puedan, como siempre, poder colaborar con nuestro país”, manifestó.