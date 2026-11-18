La medida tendrá una vigencia de hasta ocho meses y comprende las actividades de procesamiento, refinación, almacenamiento y comercialización de combustibles líquidos y gas licuado de petróleo.

El abastecimiento de combustibles en el país estará sujeto a medidas excepcionales ante los posibles efectos del fenómeno El Niño 2026-2027. El Gobierno declaró en emergencia las actividades de hidrocarburos vinculadas al suministro energético nacional, con el propósito de prevenir eventuales interrupciones en la distribución de estos recursos.

La disposición, emitida por el Ministerio de Energía y Minas (Minem), tendrá una vigencia de hasta ocho meses y contempla la intervención de toda la cadena operativa del subsector, donde se encuentran el procesamiento, la refinación y la comercialización.

La decisión responde a los riesgos que podrían presentarse durante los próximos meses debido a las condiciones climáticas asociadas al fenómeno El Niño, por lo cual el Ejecutivo busca anticiparse a los posibles escenarios.

RIESGOS EN EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE

La declaratoria se sustenta también en las recomendaciones de la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN), organismo técnico que ha exhortado a las entidades públicas a implementar acciones preventivas frente a los posibles impactos climáticos.

Asimismo, se busca fortalecer las medidas de reducción de riesgos y preparación ante emergencias, con la finalidad de disminuir las consecuencias que estos eventos podrían generar en la población, la infraestructura y los medios de vida.

DECLARATORIA DE EMERGENCIA

Por otro lado, el Ministerio de Energía y Minas dispuso notificar formalmente al Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin). La entidad reguladora deberá actuar dentro del ámbito de sus competencias legales para atender las condiciones derivadas de la emergencia.