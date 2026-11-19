La presidenta Keiko Fujimori intervino en la 33.ª Reunión de Líderes Económicos del APEC que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen, en China, con la asistencia de representantes de las economías de Asia-Pacífico.

Durante su mensaje, la jefa de Estado destacó la “solidez económica del Perú”, lo que está permitiendo afrontar y “tomar medidas importantes ante el fenómeno El Niño que afecta ya diversos lugares del planeta”.

En tal sentido, Fujimori Higuchi pidió a los líderes y representantes de las economías APEC 2026 respaldar al Perú para responder “mejor a los efectos adversos de esta emergencia climática que ya afecta a nuestro país”.

CRECIENTE, EMPRENDEDORA Y CREATIVA

Dijo también que nuestro país entiende que enfrenta diversos retos, como el “impulso de la innovación en beneficio de los jóvenes”; asimismo, destacó que "somos una nación creciente, emprendedora y muy creativa”.

Finalmente, reiteró que nuestra nación tiene acuerdos comerciales con 60 países, que representan el 82 % del PIB mundial, y que esta apertura comercial sirvió para elevar la inversión privada, entre otros indicadores.