La presidenta Keiko Fujimori se reunió con empresarios estadounidenses en el marco del Foro APEC 2026, que se desarrolla en la ciudad china de Shenzhen; en el encuentro presentó al Perú como una plataforma estratégica de acceso a los mercados sudamericanos.

La reunión permitió a la jefa de Estado exponer las fortalezas de nuestra economía, las oportunidades de inversión y las acciones que impulsa su Gobierno para facilitar la ejecución de proyectos y promover una mayor participación del sector privado.

MERCADOS INTERNACIONALES

Asimismo, resaltó que el Perú ha logrado ampliar sus oportunidades comerciales más allá de su mercado interno, gracias a una política de apertura económica que le ha permitido suscribir 25 tratados de libre comercio y acceder a más de 60 mercados internacionales.

Fujimori Higuchi también destacó que dichos acuerdos convierten al país en una puerta para que empresas extranjeras no solo atiendan la demanda nacional, sino que puedan proyectar sus operaciones hacia otros mercados de América Latina y del mundo.

PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

En otro momento, la mandataria reafirmó que el sector privado es uno de los impulsores de nuestro crecimiento económico, pues representa casi el 80 % de la actividad económica nacional, frente al 20 % correspondiente al sector público.

Resaltó la Constitución de 1993 que rige nuestro país y ratificó su compromiso de defender el modelo económico que esta establece, así como de promover condiciones para la inversión privada y agilizar los procedimientos administrativos.