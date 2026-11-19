El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori suscribió un Acuerdo de Libre Comercio (ALC) con Tailandia, el cual permitirá fortalecer las relaciones comerciales y ampliar las oportunidades de acceso de productos peruanos al mercado del sudeste asiático.

La firma se realizó en presencia de la mandataria peruana y del primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, en el marco de la Semana de Líderes Económicos del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), que se realiza en China.

Fujimori Higuchi agradeció al Gobierno tailandés por su disposición para alcanzar este entendimiento. “Después de 10 años de negociación, finalmente el Perú y Tailandia firman el acuerdo de libre comercio y aquí en el marco del foro APEC”, expresó.

REDUCIR LA POBREZA

La jefa de Estado señaló también que el intercambio entre los países genera interesantes oportunidades económicas, impulsa considerablemente el empleo, contribuye a reducir la pobreza y mejora la calidad de vida de todos los ciudadanos.

En ese marco, resaltó el significado de este avance para las relaciones bilaterales entre ambas economías y expresó su satisfacción por la culminación de las negociaciones. “Así es que hoy es un gran día para Perú y para Tailandia”, manifestó la mandataria.

En 2025, el intercambio comercial entre el Perú y Tailandia alcanzó un récord de US$ 739 millones, mientras que las exportaciones peruanas hacia ese mercado sumaron US$ 120 millones, lo que representó un crecimiento de 8,8 % respecto al año anterior.