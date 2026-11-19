La presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y de México, Claudia Sheinbaum, dialogaron para "restablecer las relaciones" entre ambos países tras la crisis diplomática, desatada en el Gobierno de Dina Boluarte, por el asilo político concedido a la expremier Betssy Chávez.

Al término de su visita a China, donde participó en la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026), la mandataria azteca recalcó que la recuperación de las relaciones bilaterales "fue una decisión" de Fujimori Higuchi.

"Ella, además, tiene una relación personal con México, en el sentido de que ha visitado muchísimas veces México y está muy interesada en que fortalezcamos esa cooperación", aseguró Sheinbaum Pardo, que no brindó detalles concretos de la cita.

'PULL ASIDE'

Al respecto, el canciller peruano, Carlos Espá, dijo que no se trató de una reunión bilateral formal, sino que fue una conversación breve e informal que se desarrolla al margen de una actividad internacional que se desarrolla en la ciudad de Shenzhen.

"Fue lo que llaman, en la jerga internacional, un 'pull aside', durante el banquete de los diferentes líderes. La presidenta estuvo sentada al costado del canciller de China y luego, en un momento de la cena, tuvo la oportunidad de conversar con la presidenta Sheinbaum", precisó.