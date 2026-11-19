La presidenta Keiko Fujimori informó que el gobierno chino realizará una segunda donación de más de 20 millones de dólares al Perú para enfrentar los efectos del fenómeno El Niño. La mandataria hizo el anuncio en el marco de su participación en el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC 2026).

Esta segunda donación se suma a otra de 22.5 millones de dólares del gobierno chino, también anunciada por Fujimori Higuchi en la víspera, para enfrentar la emergencia climática. Del monto, 15 millones de dólares no son reembolsables y otros 7.5 millones de dólares serán usados para la adquisición de maquinaria.

PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES

Por otro lado, la dignataria se reunió con Tô Lâm, presidente de la República Socialista de Vietnam, a quien propuso que el Acuerdo Amplio y Progresista de Asociación Transpacífico sea ampliado próximamente para que más productos agroindustriales y pesqueros peruanos tengan mayor acceso al mercado vietnamita.

Finalmente, tras una amplia conversación, el presidente chileno José Antonio Kast y Keiko Fujimori “expresaron su voluntad de impulsar el comercio y las inversiones, compartir información para combatir el crimen organizado transnacional y fortalecer la cooperación frente al fenómeno El Niño”.