El presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta, destacó la gira de Keiko Fujimori por China y Japón, donde sostiene reuniones con autoridades y empresarios. Según indicó, estas gestiones contribuyen a posicionar al Perú internacionalmente y generar expectativas de inversión.

El premier señaló que empresarios extranjeros ven oportunidades de negocio en el país debido a la confianza y predictibilidad que, sostuvo, ofrece el Gobierno. Asimismo, resaltó la firma de un tratado de libre comercio (TLC) con Tailandia y la demanda de bonos peruanos en los mercados internacionales.

Galarreta también destacó la donación de US$22 millones de China para proyectos de prevención ante el fenómeno El Niño y la implementación de un centro de monitoreo inteligente contra la inseguridad ciudadana, que estará ubicado en el Cuartel General del Ejército, en San Borja.

Por otro lado, informó que el Consejo de Ministros aprobó cuatro decretos legislativos para combatir la criminalidad y un decreto de urgencia destinado a proteger a los pescadores artesanales frente al fenómeno El Niño. Además, mencionó los trabajos de descolmatación en Tumbes y las medidas de prevención ante futuros eventos climáticos.