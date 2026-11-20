El ministro Ernesto Álvarez señaló que el Gobierno no construirá penales similares al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, pues la criminalidad que vive nuestro país no requiere por el momento medidas de esa naturaleza.

El titular de Justicia y Derechos Humanos destacó que las restricciones de los derechos fundamentales (de los reos) deben respetar los principios constitucionales de proporcionalidad y racionalidad. No obstante, señaló que se tomarán medidas.

Dijo que estas acciones buscan evitar un descontrol similar al de otros países. Una de las medidas es acelerar los procesos contra los criminales con un subsistema judicial cuyo primer módulo ya funciona en Trujillo y se replicará en otras ciudades.

ACTIVIDADES PRODUCTIVAS

Sobre el sistema penitenciario, Álvarez Miranda sostuvo que los condenados más peligrosos deben ser llevados a penales donde las autoridades puedan mantener completamente el control, siempre, sin vulnerar los derechos fundamentales de los reos.

Finalmente, el funcionario manifestó que el Gobierno apuesta por incorporar el modelo de trabajo penitenciario que aplica con éxito en El Salvador, donde visitó la granja Santa Ana, en la que más de 10.000 internos realizan distintas actividades productivas.