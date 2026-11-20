Según reveló el premier Luis Galarreta, quien despidió al papa León XIV tras su intensa visita de cinco días a nuestro país, el Santo Padre, antes de partir a Roma, el religioso le deseó buena suerte al Gobierno peruano.

El funcionario dijo que en la breve conversación que tuvo con el sumo pontífice, este le preguntó cuándo había viajado la presidenta Keiko Fujimori a China; le respondió que fue el 15 de noviembre, muy temprano.

ABSOLUTAMENTE TRANQUILO

Entonces el Santo Padre expresó su deseo de que la mandataria alcance las metas que se había propuesto durante su viaje. Galarreta Velarde aseguró que el papa estaba tranquilo cuando se despidió para subir al avión.

Así, el premier negó las versiones que el pontífice tuvo un gesto de desaire en su despedida. “El papa León XIV estaba absolutamente tranquilo, le deseó suerte al Gobierno cuando se despidió en la escalera también”, afirmó.